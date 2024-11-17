جوهرة في مهرجان القاهرة السينمائي.. شغف السينما يقودها إلى شباك التذاكر



حرصت الراقصة الشهيرة جوهرة على المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، لتؤكد حضورها اللافت في واحد من أهم المهرجانات السينمائية بالمنطقة.

تميزت بخطوة غير تقليدية، حيث وقفت بنفسها في طابور شباك التذاكر لاختيار الأعمال التي ستشاهدها، في لفتة تعكس شغفها بالفن والسينما.

عرض مميز لمسلسل "موعد مع الماضي"



ضمن أبرز فعاليات اليوم، يُعرض في السادسة مساءً الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل "موعد مع الماضي" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. المسلسل، الذي يُعد من إنتاج منصة "نتفليكس"، يجمع بين التشويق والغموض في رحلة تمتد عبر ثماني حلقات.

تدور القصة حول يحيى (آسر ياسين)، الذي يبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف لغز مقتل شقيقته نادية. ومع تطور الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، حيث يختلط الوضوح بالغموض، ويجد المشاهد نفسه أمام تساؤلات وجودية: هل ستظهر الحقيقة أم ستظل مدفونة؟

أبطال العمل وفريق الإنتاج



المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وسيناريو محمد المصري. يضم العمل كوكبة من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، صبا مبارك، محمد علاء، وهدى المفتي. يجمع العمل بين أداء مميز وحبكة درامية مشوقة تأسر المشاهدين.

فعاليات ضخمة بمشاركة دولية واسعة



يمثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، نقطة التقاء لعشاق الفن السابع من جميع أنحاء العالم. يشهد المهرجان مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، منها 37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان ذو تاريخ عريق



يعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، حيث يتميز بكونه الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المصنف ضمن الفئة A من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF". هذا التصنيف يعكس مكانته الدولية وأهميته كمنصة لعرض أحدث وأهم الإنتاجات السينمائية العالمية.

ختامًا، يجسد المهرجان هذا العام مزيجًا من الأعمال المتميزة والمشاركات العالمية، ليصبح مساحة تفاعل حقيقية بين صناع السينما والجمهور، ويؤكد مكانته كواجهة ثقافية وفنية فريدة.