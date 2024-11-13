أبرزهم منى زكي وأحمد حلمي.. الغائبين عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الفجر الفني
منى زكي وحلمي
منى زكي وحلمي

انتهت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 التي انطلقت بحضور عدد من النجوم على رأسهم لبلبة، إلهام شاهين، ليلى علوي، إنجي المقدم، خالد النبوي، وغيرهم 

كما كان هناك عدد من الفنانين غائبين عن الحفل أبرزهم منى زكي وأحمد حلمي ويسرا ومنه شلبي وأحمد السقا وزينة بسبب انشغالهم بالأعمال الفنية.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات.

 

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جاسمين طه مقدمة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45
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