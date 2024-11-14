بهذة الطريقة.. طه دسوقي يروج لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

روج الفنان طه دسوقي للجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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طه دسوقي يروج لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ونشر طه صورة تجمعه بصناع مسلسل «موضوع عائلي»، وعلق عليها قائلا: «الحمد لله فركش مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالت.. استنونا على shahid قريب جدا».

ومن جانبه، انتهى صناع مسلسل «موضوع عائلي» من تصوير مشاهد الجزء الثالث، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك نتيجة النجاح الجماهيري الذي حققه من خلال أجزاءه السابقة.

قصة مسلسل موضوع عائلي

دارت أحداث أجزاء مسلسل" موضوع عائلي "حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها، وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ 21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم مسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، والمسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

اخر اعمال طه دسوقي

وكان اخر اعمال طه دسوقي هو مسلسل حالة خاصة، الذي دارات احداثه حول نديم أحمد أبو سريع الذي يقوم ببطولته «طه دسوقي»، وهو خريج كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة.

أبطال مسلسل حالة خاصة

وضم مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، وهاجر السراج، وحسن أبو الروس، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.