خيرى بشارة يتحدث عن بدايات حبه للسينما في ندوة "الهوية من خلال عدسة"

الفجر الفني
خيرى بشارة
خيرى بشارة

أقيمت منذ قليل ندوة للمخرج خيرى بشارة بعنوان الهوية من خلال عدسة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور المخرج عمر الزهيري وعدد من الصناع.


وتحدث خيرى بشارة عن بدايات حبه للسينما والفن قائلا:' كان ليا خال درس أدب إنجليزي ومثل مسرحيات شكسبير على مسرح الأوبرا القديم وكان معاه ممثلين كتير وبعد سنة ٤٥ راح انجلترا، وبعدين الواحد حس أنه مش من كوكب الارض كان شخص غريب بالنسبالي صوته جميل وكان واخد جوائز في إلقاء الشعر الإنجليزي، ومرة خدت شنطته وفتحتها ولقيت شنطته فيها كتب فيها صور عن مسرحيات وأفلام ومن هنا جه حبي للموضوع.


تابع قائلا:' قررت أكون مخرج عشان أمثل وخالي قالي أنه لازم الإنسان يسأل هل لو بقي ممثل هيكون في الصدارة، وافتكرته بيغير منى وقعدت أعيط "

 

وتتناول الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية ويعرف بشارة بتصويره الأصيل للطبقة العاملة والمجتمعات المهمشة في مصر حيث يلتقط تعقيدات مجتمع عالق بين التقاليد والحداثة.

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اليوم.. ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرج خيري بشارة بمهرجان القاهرة السينمائي
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