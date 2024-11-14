خيري بشارة:' بعد فيلم "يوم حلو ويوم مر" حبيت أغير نوعية أفلامي

كشف المخرج خيرى بشارة سبب تحمسه لفيلم " كابوريا" قائلا:' بعد أربع أفلام حسيت إن أنا جبت أخري وقولت كل اللي عايزة اقوله في الاتجاه الواقعي ومش هعرف أضيف تاني".

وأضاف بشارة على هامش محاضرته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي:' بحب أكون أمين وصادق مع نفسي قبل أي اغراءات أخري وبعد يوم حلو ويوم مر حسيت اني مش هقدر اضيف وكان عليا إني أدور في مهنتي اللي بحبها على طريق مختلف، ومش حقيقي إني تخليت عن همومي وما يشغلني في أفلامي دا مش حقيقي، لكن شعرت أن في نوعيات أخري لازم تتقدم".

تابع قائلا:' في حد وقفني في إشارة بعربيتي وقالي شوفت فيلم " يوم حلو ويوم مر" و" أحلام هند وكاميليا" وجالي ذبحة صدرية فطبعا اتخضيت أنا مش عايز الناس يحصلها حاجه بسبب أفلامي".

وتتناول الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية ويعرف بشارة بتصويره الأصيل للطبقة العاملة والمجتمعات المهمشة في مصر حيث يلتقط تعقيدات مجتمع عالق بين التقاليد والحداثة.