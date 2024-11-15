إسلام إبراهيم عن إسعاد يونس: كل أعمالها بصمات لا تنسى

ظهر إسلام إبراهيم كضيف في برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 اليوم عن كواليس مسلسل تيتا زوزو، الذى حقق نجاحاً كبيراً مؤخراً حينما عرض على شاشة قناة dmc.

وتحدث إسلام إبراهيم عن إسعاد يونس وتعاونه معها معلقًا :"إسعاد يونس مش بس فنانة كبيرة وأستاذة لكن كمان وأنا بشتغل معاها ببقى فاكر أعمالها كلها، ومش مصدق إني بشتغل مع زغلول في بكيزة وزغلول وكل حاجة عملتها من بصمات لا تنسى".

أحدث أعمال إسلام إبراهيم

يشارك الفنان إسلام إبراهيم مع النجمة إسعاد يونس في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" والذي إنطلق عرضه في الفترة الماضية عبر منصة Watch it وشاشة قنوات DMC، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية وتدور أحداثه في إطار عائلي ولايت كوميدي.



قصة مسلسل “تيتا زوزو”



تجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة إعتزاز عبد المقصود وهى لديها أربعة أولاد والعديد من الأحفاد التي تعمل على تربيتهم بطريقة لا تعجب أولادها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي وإجتماعي.



أبطال وصناع مسلسل "تيتا زوزو"



يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية إلى جانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهم: صلاح عبدالله، ندى موسى، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم، بالإضافة إلى أن العمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.