هاني عادل: "زوجتي خرجت بصعوبة من لبنان"

الفجر الفني
هاني عادل
هاني عادل

قال الفنان هاني عادل إنه جمعه بزوجته دياموند أبو عبود العديد من الشجارات، بسبب رفضها الخروج من بلدها لبنان، في ظل الأوضاع الأخيرة.

هاني عادل وزوجته

أبرز تصريحات هاني عادل

 

تابع "عادل" خلال حلوله ضيفا برفقة زوجته دياموند أبو عبود، على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مع الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة "ON": "خرجتها من لبنان فعلا بالعافية، وأهلها اللي هما أهلي، بكلمهم عشان يجوا مصر، يردوا نيجي نعمل إيه ونسيب بيتنا لمين؟!".

هاني عادل: يمكن لو مكنتش أنا سبب في إنها تيجي مصر هي عمرها ما كانت هتخرج من لبنان

 

أشار إلى أن كلمات أهل زوجته تجعله يتوقف بعدها عن الإصرار، وكأنه لا يوجد كلام بعد تلك الجملة،مؤكدًا أن خروج زوجته من لبنان كان صعبا للغاية عليها، مردفا: "يمكن لو مكنتش أنا سبب في أنها تيجي مصر، هي عمرها ما كانت هتخرج من لبنان".

 

أكد هاني عادل على أنه طلب وأصر على زوجته القدوم إلى مصر، بعدما أخبرته بأن الانفجارات باتت قريبة من منزلها، إذ كانت قد طلبت منه في بداية الأحداث عدم الإصرار على قدومها إلى مصر لأنها لن تترك أهلها في مثل تلك الأوضاع. مشيرا إلى أنها حين أخبرته بأن الانفجارات قد اقتربت من منزلهم أصر على مجيئها إلى مصر، وإلا سيذهب هو إلى لبنان، لأنه لا يوجد حل آخر.

 

لفت إلى أنه كان يصور في تلك الفترة، وكان يشرد خارج التصوير كثيرا، نتيجة انشغاله على زوجته وقلقه عليها لما يحدث في لبنان. موضحا أن ما نراه في الأخبار مفزعا، ويكون الأمر أكثر فزعا لمن يعايشه ومطالب منه أن يتأقلم على ذلك الوضع، وأشار إلى أن زوجته عاصرت حروبا أخرى منذ صغرها فقد تكون اعتادت الأمر، لكنه لم يعتد ذلك.

 

نوّه هاني عادل إلى أن زوجته دياموند أبو عبود عندما خرجت من لبنان، لم يكن متاحًا أن تأتي إلى مصر مباشرة، لذلك سافرت إلى قبرص ومن قبرص إلى  القاهرة.

برنامج معكم منى الشاذلي الفنان هاني عادل الإعلامية منى الشاذلي شاشة ON تصريحات هاني عادل

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