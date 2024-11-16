أحمد سعد يرفع شعار كامل العدد بحفل أسطوري في دبي.. صور

أحيا النجم أحمد سعد واحدة من أقوى حفلاته في دبي والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بلوك جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

الأغاني التي قدمها أحمد سعد في الحفل



وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه خلال الحفل الذى تفاعل معها جمهوره منها وسع وسع واليوم الحلو وعليكى عيون واختياراتى مدمرة حياتى، واستمر الحفل حوالى ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.

أحدث أعمال أحمد سعد



وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بنت ناس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وحققت 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.



وتقول كلمات الأغنية: تضحكلي الدنيا في ضحكتها ويسرقني الوقت في قعدتها دي بتاخد العقل بحلاوتها، أنا مقابلتش أجمل منها تتدلع تختارعلي ذوقها وبسيبها علي راحتها بشوقها عيني بتحسدها، علي هدوئها أنا مببطلش كلام عنها دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس، ولو كان للقمر انعكاس هينعكس علي مرايتها دي بنت ناس بجمالها يشهد كل الناس وعيون جميلة مليانه إحساس مبشوفش حد في رقتها بيروقلي الجو بروقانها، اسمي بيحلو علي لسانها ولا حتي اربعة يملو مكانها، لا هي وبس مفيش غيرها بتمزج لما اسمع صوتها بتمزج أوي لما ابسطها وموافق علي كل شروطها.