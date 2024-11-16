“اشبعوا مني أنا يمكن أموت”.. عصام صاصا يطرح الأغنية الخامسة رغم حبسه

الفجر الفني
بوابة الفجر

طرحت القناة الرسمية لمطرب المهرجانات عصام صاصا، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اشبعوا مني أنا يمكن أموت”، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتصدرت الأغنية الترند خلال الأيام الماضية.

 

أغنية “اشبعوا مني أنا يمكن أموت” تعد الأغنية الخامسة التي يتم طرحها لمطرب المهرجانات عصام صاصا بعد حبسه بثلاثة أشهر في أغسطس الماضي، في قضية تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها.

 

أغنية «اشبعوا مني أنا يمكن أموت»، من كلمات محمود سوستا وتوزيع موسيقي كيمو الديب.

 

كلمات أغنية “اشعبوا مني انا يمكن أموت”

 

اتعودت إن أنا مابقاش على حد في يوم واتعلق

واللي يروح بعتبره مجاش ياما الدنيا دي بتفرق

بايع الدنيا ضاربها طناش والنسيان أصبح مبدأ

قلبي أبيض بس ما بنساش اللي في يوم بيا استهزأ

مش شاغل بالي ومنفض كارف للي كرف واستعبط

عادي ما كل حاجة بتتعوض مش همسك في البايعين

ضحكتي بقت مسروقة بس على العادي وملحوقة

حواراتكم بقت محروقة هنروح من بعضنا فين

خايف أبان إن أنا زعلان لا يقولوا عليا بمثل

فأنا بعمل إن أنا فرحان عشان معاكم اعرف اكمل

قولت اخواتي واديتكو أمان ومجاش في بالي اني اتغفل

فجأه لقيتني إن أنا غلطان وأن أنا قلبي بيتبهدل

عن نفسي هصاحب نفسي مانا طول عمري ما بينكو ومنسي

حلوة الوحدة عشان بتقسي

فاخترت إني أبقى وحيد من امتى بتسألوا عني غير لما بتحتاجوا حاجة مني

لما وقعت محدش شالني كله بيعمل نفسه عبيط

أغسطس الماضي تعاطي المواد المخدرة عصام صاصا مهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

مواد متعلقة

محمد ثروت ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

الأكثر قراءة

خطوة وحيدة تفصل هاني أبو ريدة عن رئاسة اتحاد الكرة رسميًا.. "مستند"

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

البرلمان: رصدنا 14 مليون حساب وهمي على الفيسبوك فقط

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

“الجامعة العربية”: لا بد من تمكين الحكومة الفلسطينية من الإشراف على غزة

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبرانى بالقرية الذكية

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند