صورة.. عمرو محمود ياسين يشيد بفيلم «وين صرنا» لـ درة

كشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن رايه في فيلم «وين صرنا» لـ درة، والذي تشارك من خلاله بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، وذلك بعدما انقسمت الآراء حول الفيلم.

عمرو محمود ياسين يشيد بفيلم «وين صرنا» لـ درة

وشارك عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة، إشاد فيها بأولى تجارب الفنانة التونسية درة الإخراجية بفيلم «وين صرنا».

عمرو محمود ياسين يعلق علي فيلم «وين صرنا»

وكتب عمرو محمود ياسين: «عايز أقول كلمة حق عن فيلم وين صرنا اللي أخرجته وانتجته النجمة درة زروق، واللي بيتعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم ده وثائقي، لكنه أبعد من كونه مجرد توثيق، هو رحلة إنسانية مؤثرة لأبعد الحدود، بيتناول حياة أسرة فلسطينية نازحة هاربة من ويلات الحرب، والفيلم قدر يلمس قلوب كل الحاضرين بشكل كبير لدرجة إن كتير منهم مقدرش يمسك دموعه».

وتابع عمرو محمود ياسين: «الفيلم ده مش بس إنساني وعميق، لكنه كمان أظهر درة كمخرجة واعدة ومتميزة، عندها رؤية فنية خاصة وقضية حقيقية بتحركها. الخطوة نفسها مشرفة جدًا وتنم عن وعي فني وإنساني كبير، أنا فخور وسعيد جدًا باللي شفته، وسعيد أكتر إني تابعت كواليس المشروع ده من البداية، وأتمنى لكِ يا درة كل التوفيق فيما هو قادم. النجاح الكبير ده مجرد بداية إن شاء الله».

تفاصيل فيلم وين صرن

ويحكي فيلم "وين صرنا!" عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

آخر أعمال السيناريست عمرو محمود ياسين

وكان آخر أعمال السيناريست عمرو محمود ياسين، هي «ما تيجى نشوف»، ويشارك في البطولة: هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبري، وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيري، وتأليف عمرو محمود ياسين، وايضا مسلسل اللي ملوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز، في عام 2021، وقدم معها أيضا مسلسل ونحب تاني ليه؟، في عام 2020.