ضمن "بداية جديدة".. مسرح 23 يوليو بالمحلة يحتفل بعيد الطفولة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، حفلا فنيا، الجمعة، بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الطفولة، وفي إطار مشاركتها بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حفل فرقة مسرح 23 يوليو

بدأت فعاليات الحفل الفني الذي شهد حضورا لافتا من أهالي محافظة الغربية بعزف للنشيد الوطني، فيما توالت الفقرات الفنية التي قدمتها فرقة مسرح 23 يوليو للرقص التعبيري، بقيادة الفنان خالد النموري، حيث قدم الأطفال العديد من الرقصات والاستعراضات المصاحبة للموسيقى، ومن بينها: بوابة الحلواني، 3 دقات، في الكتب قرينا، طير بينا يا قلبي، المحروسة، وجيل بيسلم جيل.

فرقة كورال الأطفال

من المقرر أن تتواصل احتفالات الثقافة بمحافظة الغربية برئاسة وائل شاهين، وتحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وذلك مساء الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري، على مسرح 23 يوليو بالمحلة، بمشاركة فرقة كورال الأطفال، بجانب العديد من الفعاليات الثقافية والفنية داخل المواقع الثقافية بالمحافظة، ومن بينها: قصور الثقافة بطنطا والمحلة، وبيوت ثقافة السنطة، والفريق الشاذلي، ومكتبات دار الكتب، وسمنود، وقرية الأطفال.

