بمشاركة طلاب المدارس.. الثقافة بأسيوط تنظم احتفالية أعياد الطفولة

شهد قصر ثقافة أسيوط، احتفالية أعياد الطفولة بحضور ومشاركة طلاب وطالبات المراحل التعليمية بعدد كبير من مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والأزهري بأسيوط، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بأعياد الطفولة، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم.

الاحتفال بأعياد الطفولة

بدأت فعاليات الاحتفالية ببباقة من الورش الفنية المتنوعة، منها الرسم على الوجوه للفنانة ريتا وفيق، نيرة صبري، وأخرى للرسم الحر وأشغال الفوم الملون للفنانة أنديرا إسحاق، وورشة للخزف الصلصال والطين الاسواني قدمها الفنان إبراهيم حسين وقام بشرح مفصل عن مبادئ التشكيل بالصلصال وكتابة اسم مصر وفلسطين، وورشة حكي للأطفال بعنوان "التراث الشعبي" قدمتها رشا أبو العلا، شرحت بها مفهوم التراث وأهميته، وأخرى للخط العربي قدمتها الفنانة إيمان حسن أوضحت بها الفرق بين خط الرقعة والنسخ وخصائص الخطوط.

وشهدت الاحتفالية المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة أسيوط بإدارة صفاء حمدان، مجموعة من الورش المتخصصة منها ورشة أشغال الخشب قدمها د. هيثم عز العرب الأستاذ بكلية التربية النوعية، وأخرى للرسم بالنور والظل للفنان د. سعيد مصطفى، وورشة مشروع صغير للفنون المكرمية للفنانة د. آية محمد، وورش الموسيقى والعزف والغناء للفنانة مريم أسامة، دعاء شحاتة، ورانيا حمدي.

الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان

إلى جانب ورشة تكنولوجيا المعلومات بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان" بمقر مركز تكنولوجيا المعلومات، وتحدث بها د. محمد عماد عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الفرد والمجتمع إيجابيا، وسلبيا، وطرق التعرف على التطبيقات المزودة بالذكاء الاصطناعي.

كما شهدت ساحة القصر عرض مستوحى من مصر القديمة لأطفال مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بعنوان "خدوا بالكوا دي مصر المنصورة"، ومجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية لطلاب للمعهد الأزهري للبنين بأسيوط.

وتوافد الأطفال لحضور ورشة رسم حر مباشر بالساحة للدكتور هشام مصطفى الأستاذ بكلية التربية النوعية بأسيوط، تم خلالها تنفيذ لوحة فنية بالمقلوب وتم رسم بورتريه للاعب كرة القدم محمد صلاح.



عرض فني لفريق مواهب كورال أطفال



على مسرح قصر ثقافة أسيوط استهلت الفعاليات بالسلام الوطني، وعرض فني لفريق مواهب كورال أطفال قصر ثقافة أسيوط بقيادة المايسترو محمد عبد الصبور، قدمت خلالها باقة من الأغاني الوطنية والطربية إلى جانب عروض عرائس الماريونيت، وذلك بحضور د. سيد عبد العزيز مدير عام الشئون التنفيذية بالإدارة التعليمية بأسيوط، إيفلين شنودة موجه عام التربية الموسيقية بأسيوط ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفريق الأداء الحركي بانتوميم بعنوان "المولد" من إخراج الفنان محمد عبد المجيد ميسرة.