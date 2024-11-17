مسلسل "نقطة سودة" يتصدر منصة شاهد في مصر

تصدر مسلسل “نقطة سودة” الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد، ويليه في المركز الثاني مسلسل "ليلى"، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا عبر منصات السوشيال ميديا من قِبل الجمهور.

وتبدأ أحداث مُسلسل «نقطة سودة»، حيث تضع «رضوى» وشقيقها «صلاح» خطة شيطانية للانتقام من عائلة «السويفي» وامبراطوريتها، ويحاول عمر السويفي وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطيرا بعد أن يقع «عمر» و«رضوي» في حب بعضهما رغم العداوة المشتعلة.

و يُعرض مُسلسل نقطة سودة على MBC مصر يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري الساعة 9:00 مساءً.

تفاصيل مسلسل "نقطة سودة"

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.



أبطال مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.