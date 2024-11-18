لهذا السبب.. رانيا منصور تتصدر التريند

تصدر اسم الفنانة رانيا منصور محرك البحث جوجل بعد نفيها للشائعات التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2025.

وأكدت رانيا منصور أنها لم توقع على أي عمل درامي حتى الآن، موضحة أنها حاليًا بصدد دراسة عدد من العروض، وتسعى لاختيار دور يضيف لمسيرتها الفنية ويرضي جمهورها المتزايد.



وقالت رانيا في تصريح صحفي لها: "أحرص دائمًا على تقديم أعمال تحمل رسالة وتترك أثرًا لدى المشاهدين، لذلك لا أتعجل في اتخاذ قراري بشأن المشاريع الجديدة."



رانيا منصور تواصل تصوير مشاهدها في "رقم سرى"



ومن جانبه، تواصل رانيا منصور تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسل رقم سرى مع الفنانة ياسمين رئيس الذى يعد امتداد لمسلسل صوت وصورة، الذى قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع العام الماضى، تجسد رانيا خلال أحداث العمل شخصية فتاة تدعى ميرنا وهى زميلة ياسمين رئيس البنك الذى تعمل فيه، حيث يتواصل التصوير بالتزامن مع العرض.

مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، محمد عبده، باسل عزت زين، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.