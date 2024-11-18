في عيد ميلادهما.. أعمال فنية جمعت بين أحمد حلمي ومنى زكي

الفجر الفني
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

يحتفل اليوم الإثنين 18 نوفمبر، الثنائي أحمد حلمي وزوجته منى زكي، بعيد ميلادهما، حيث ولد كلًا منهما في مثل هذا اليوم ولكن تختلف الأعوام، فولد الفنان أحمد حلمي في 1969، أما الفنانة منى زكي ولدت في  1976، ويعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز الأعمال الفنية التي جمعت بينهما.

أحمد حلمي ومنى زكي

 

فيلم "عمر 2000"

 

شارك الثنائي في فيلم "عمر 2000"، وكان أول لقائ بينهما، وكان بالتحديد في عام 2000، وشارك فيه كل من خالد النبوي، موناليزا، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، عادل الفار، عواطف حلمي، معتزة عبد الصبور، منير مكرم.

 

فيلم "لية خلتني أحبك"

 

وفيلم "ليه خلتني أحبك"، الذى حصل على إشادات عديدة من الجمهور والنقاد في ذلك الوقت، وشارك فيه كل من حلا شيحة، كريم عبد العزيز، رجاء الجداوي، سامي سرحان، فاتن أنور، مها عمار، مصطفى متولي، حجاج عبد العظيم، نجوى فؤاد، محمد الصاوي.

 

فيلم "سهر الليالي"


و فيلم "سهر الليالي "الذي ظهر فيه أحمد حلمى ومنى زكي بعد زواجهما بعام واحد، والذي ضم مجموعة كبيرة من الشباب بجوارهم ومن بينهم شريف منير، فتحي عبد الوهاب، علا غانم، حنان ترك، جيهان فاضل، إنتصار، أحمد كمال، أحمد عبد الهادي، والراحلة رجاء الجداوي.

سهر الليالي الفنان أحمد حلمي الفنانة منى زكي احمد حلمي ومنى زكي

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