حركة ذكية..آسر ياسين يكشف عن رأيه بعرض مسلسل "موعد مع الماضي" بمهرجان القاهرة السينمائي

الفجر الفني
آسر ياسين
آسر ياسين

عرض أمس أول حلقات مسلسل "موعد مع الماضي" في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين .

تصريحات آسر ياسين


وأكد آسر ياسين في تصريحات تلفزيونية له أن حركة عرض المسلسل بالمهرجان حركة ذكية قائلًا: "مش غريبة أن المسلسل يتعرض هنا لأن السينما والتليفزيون قربوا من بعض جدًا من ناحية الاحترافية والتقنية والتصوير وفكرة ذكية إننا بعرض في مهرجان عريق زي ده وبحبه على المستوى الشخصي".


وكشف آسر خلال اللقاء بعض من تفاصيل شخصيته بالمسلسل قائلًا: "أنا بقوم بدور يحيى واحد اتحبس 15 سنة في جريمة قتل أخته وطالع من السجن ينفذ خطته اللي بيحضرلها من 15 سنة لكشف سبب الجريمة والانتقام من المجرم الحقيقي".

 

 

تفاصيل مسلسل “موعد مع الماضي”


مسلسل "موعد مع الماضي" من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى)

إخراج السدير مسعود اسر ياسين القاهرة السينمائي الدولي النجمة صبا مبارك مسلسل موعد مع الماضي

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اليوم.. عرض حلقتين لمسلسل آسر ياسين "موعد مع الماضي" بمهرجان القاهرة السينمائي
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