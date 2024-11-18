بعد وفاة نجله "ضاضا".. إسماعيل الليثي في ضيافة "واحد من الناس"

الفجر الفني
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

يحل اليوم الإثنين المطرب إسماعيل الليثي ضيفًا في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة قناة "الحياة"، بعد وفاة نجله "ضاضا"، ومن المقرر أن يكشف عن الكثير والأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني.

تفاصيل الحلقة

 

كما يروي اللحظات الأخيرة في حياة نجله "ضاضا" ويحكي عن علاقته به وكيف تلقى خبر وفاته.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "الحياة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البرومو التشويقي للحلقة، وعلقت عليه: "حوار مؤثر ومليء بالمشاعر.. انفراد خاص في أول ظهور للمطرب إسماعيل الليثي بعد فقدان ابنه مع الدكتور عمرو الليثي في واحد من الناس الليلة في تمام العاشرة مساءً على شاشة تلفزيون الحياة".

 

منشور برومو حلقة اسماعيل الليثي

 

وفاة نجل إسماعيل الليثي
 
 

 

والجدير بالذكر أنه قد أعلن الفنان حمو بيكا عن وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”.
 

وكتب حمو بيكا: "إنا لله وإن إليه راجعون رضا ابن النجم اسماعيل الليثي في ذمه الله ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب".

إسماعيل الليثي الإعلامي عمرو الليثي الدكتور عمرو الليثى الفنان حمو بيكا برنامج واحد من الناس

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