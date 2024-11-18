في هذا الموعد.. عرض مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد وشرنوبي

الفجر الفني
إقامة جبرية
إقامة جبرية

تفصلنا أيام قليلة على موعد عرض أولى حلقات مسلسل "إقامة جبرية" حيث من المقرر أن يعرض يوم 13 ديسمبر المقبل ليكون بديلًا عن مسلسل 6 شهور عبر منصة واتش ات وذلك بعد وصلة من التأجيلات.

ظهور أحمد حاتم كضيف شرف

 

ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف خلال الأحداث ويجسد زوج هنا الزاهد إلا أنه يتوفى في أولى الحلقات وتبدأ هنا الزاهد تدخل في أزمة نفسية وتذهب إلى طبيب نفسي.


تفاصيل إقامة جبرية
 


يتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه آخر العام الحالي عبر منصة watch it  ، وتتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة، وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

أبطال المسلسل 


والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”
 


وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية أحداث مسلسل إقامة جبرية مسلسل إقامة جبرية هنا الزاهد محمد الشرنوبى

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