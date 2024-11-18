فيديو.. محمد رمضان يروج لـ أحدث أغانيه

روج الفنان محمد رمضان لـ أحدث أغانيه التي تأتي بعنوان "جوانا"، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع إنستجرام.

محمد رمضان يروج لـ أحدث أغانيه

ونشر محمد رمضان الفيديو، وعلق: "جوانا مع أفرو بي.. تاني أغاني الألبوم.. قريبا إن شاء الله".

أولى أغاني ألبوم محمد رمضان الجديد

سبق، وأعلن محمد رمضان في وقت سابق عن طرح أول أغاني الألبوم بعنوان "نجم الحتة دي"، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "عندي حلم بجري عليه.. زي القطر هوصل لِيه.. ماشي في طريقي ما بقفش، نجم الحتة دي".

أحدث أفلام محمد رمضان

ومن ناحية اخري، يواصل محمد رمضان تصوير فيلم “أسد” من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، ورزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي.

آخر أغاني محمد رمضان

وكان آخر أغاني محمد رمضان هي أغنية «كبير بلد» التي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتضمنت كلمات أغنية كبير بلد، الآتي: «أسد.. أسد، أخوك أه، يثير الجدل، يدول شغب، يازميلي أه، كبير بلد، يا خيول سبق، اسد.. اسد، أخوك اه، يثير الجدل، يدور شغب، يا زميلي اه، كبير بلد، يا خيول سبق، على القمة دايما في ايدي سيفي، والخطوة ثابتة طموحي اعلي مهزنيش كلام ولاد ابلسة، رزق الهبل ع المجانين سعادتك، دماغي سابقة اسمي ماركة، صغيرين مايعملوش عتاولة، عامل كمين بجد مش هزاولك، مش شايفكو بجد مفيش منافسة، عندما.. أتيت أنا».