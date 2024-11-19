"غلادياتور 2": افتتاحية تاريخية بعد 25 عامًا ومفاجآت خلف الكواليس

الفجر الفني
غلادياتور 2: افتتاحية
"غلادياتور 2": افتتاحية تاريخية بعد 25 عامًا

 

في أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه، حقق فيلم الأكشن "Gladiator II" للمخرج العالمي ريدلي سكوت إيرادات مذهلة بلغت 87 مليون دولار في 63 سوقًا عالميًا، ليصبح بذلك أكبر افتتاح عالمي لفيلم مصنف للكبار فقط في تاريخ شركة باراماونت بيكتشرز. الفيلم، الذي استغرق التحضير له ربع قرن بعد نجاح الجزء الأول، أثبت أنه ليس مجرد تكملة بل حدث سينمائي يترقبه الجمهور بشغف..

 

وفقًا لصحيفة فاريتي، يعد هذا الافتتاح أيضًا أفضل ظهور عالمي لريدلي سكوت، المخرج الذي حمل إرث أعمال ضخمة مثل "The Martian" (630 مليون دولار عالميًا) و"Gladiator" الأصلي (465 مليون دولار عالميًا) و"Prometheus" (403 ملايين دولار).

 

ابرز تصريحات ريدلي سكوت

لكن خلف الكواليس، يكشف سكوت عن مفاجأة صادمة: كان المشروع في بداياته يحمل فكرة تحويل "Gladiator II" إلى عمل موسيقي! الفكرة، التي طُرحت بالتعاون مع الموسيقي نيك كيف والنجم راسل كرو، تضمنت إعادة شخصية ماكسيموس إلى الحياة كجزء من أسطورة مستوحاة من الآلهة. إلا أن سكوت قرر لاحقًا أن الفكرة "بعيدة جدًا عن الهدف"، قائلًا:
"لقد كانت فكرة ممتعة، لكنني شعرت أنها قد تفسد الروح الحقيقية للقصة الأصلية".

بفضل النجاح الكبير للفيلم والتحديات التي واجهها إنتاجه، يبدو أن "Gladiator II" يكتب تاريخًا جديدًا ليس فقط في شباك التذاكر، بل في مسيرة سكوت المهنية.

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