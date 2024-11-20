ابرزهم يسرا وليلي علوي وشريف منير

نجوم الفن والمشاهير يحتفلون بالعيد الوطني الـ 54 لسلطنة عمان في القاهرة

الفجر الفني
نجوم الفن والمشاهير
نجوم الفن والمشاهير يحتفلون بالعيد الوطني ال 54

شارك عدد من نجوم الفن والثقافة والشخصيات العامة في حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة وذلك لإحياء ذكري العيد الوطني ال 54 للسلطنة.

أقيم حفل الإستقبال داخل احد الفنادق النيلية وكان الحضور من نجوم الفن يسرا،ليلي علوي، رانيا يوسف ود.سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي وشريف منير وماجدة زكي.. وغيرهم من أبناء الجالية العمانية بمصر.

مصر تهنأ سلطنة عمان بعيدها القومي 

هنأت جمهورية مصر العربية، سلطنة عمان  في ذكرى اليوم الوطني العماني الـ 54  والذي يحل اليوم الاثنين، وذلك حسب بيان نشرته وزارة الخارجية والعجرة، وأوضحت الخارجية المصرية في بيانها، أن مصر تتوجه بخالص التهاني لسلطنة عُمان الشقيقة في ذكرى اليوم الوطني العُماني، متمنين للقيادة والشعب العُماني الشقيق دوام الرخاء والازدهار، مضيفه: “نعتز بالروابط الأخوية التاريخية بين مصر وعُمان، ونتطلع لمواصلة التعاون المشترك من أجل تعزيزها والارتقاء بها".

تحتفل عمان بيومها الوطني الرابع والخمسين، في ظل إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة التي رسمها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وفق رؤية ثابتة ومحكمة للمضي قدما في مختلف المجالات والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.

ويذكر ان حكومة عمان قد تمكنت من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عماني، مرتفعة بنحو 183 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.

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نجوم الفن والمشاهير يحتفلون بالعيد الوطني ال 54 نجوم الفن والمشاهير يحتفلون بالعيد الوطني ال 54 لسلطنة عمان في القاهرة ذكري العيد الوطني ال 54 للسلطنة عمان عمان سلطنة عمان يسرا

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