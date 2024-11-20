بعد الحلقة 18 من وتر حساس..أحمد جمال سعيد يتصدر تريند "x"



حقق الفنان أحمد جمال سعيد نجاح كبير بشخصية "مازن " في وتر حساس، خاصة في الحلقة 18 الذي تبرز تحول شخصيته وندمه على ما حدث.

وتصدر أحمد جمال سعيد التريند بالمرتبة الأولى في منصة "x"، وذلك بعد مشهد معرفته بانتحار "فرح" وهى البنت الذي كان على علاقة بها قبل زواجه وقامت بالإنتحار عندما رأت خبر زفافه ليبدأ في البكاء والأنهيار داخل سيارته.

تعليقات الجمهور على شخصية مازن في المسلسل

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "بشوف المسلسل علشانوا ممثل مبدع، الممثل ده شاطر بس مش واخد حقه، أنا حاسة إني بتفرج على فريد شوقي اللي خلف مامتش ياحمادة بالتوفيق".



أحدث أعمال أحمد جمال سعيد

يعرض الآن لـ أحمد جمال سعيد مسلسل "وتر حساس"، ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.



أحداث وتر حساس



وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.

آخر أعمال أحمد جمال سعيد



يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد هو مشاركته في مسلسل كامل العدد الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، ومسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.