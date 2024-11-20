نوال الكويتية تتصدر الترند بألبومها الجديد "أنا وعزوف" في يوم عيد ميلادها

تصدرت الفنانة نوال الكويتية قوائم التريند بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، بعدما أطلقت ألبومها الجديد "أنا وعزوف" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، إلى جانب 3 منصات موسيقية كبرى. الألبوم الذي طال انتظاره يحتوي على 7 أغنيات تنبض بالرقي الفني، حيث تعاونت نوال مع الملحنة "عزوف" في جميع الأغاني، لتقدم لجمهورها جرعة من الإبداع الموسيقي.

ألبوم "أنا وعزوف" يحمل توقيع كوكبة من أبرز الشعراء والموزعين الموسيقيين. ومن أبرز الأغنيات:

"قدرت تنام": من كلمات فيصل السيدري وتوزيع عمر الصباغ.

"ماني بندٍ لك": كلمات نجلا المحيا وتوزيع عصام الشرايطي.

"وداع أفضل": كلمات نجلا المحيا وتوزيع عمر الصباغ.

"فداك": كلمات ياسر التويجري وتوزيع مشاري أبو جواد.

"فخاطرك لكن" و"يا لايم المشتاق": كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل وتوزيع مروان وعصام الشرايطي.

"ابلشتني": كلمات محمد الشهري وتوزيع عصام الشرايطي.

يمثل الألبوم انعكاسًا لمسيرة نوال الفنية الممتدة على مدى عقود، حيث حافظت على تقديم أعمال تحمل عمقًا عاطفيًا وأصالة موسيقية. كما أثار توقيت إصدار الألبوم في يوم ميلادها إعجاب جمهورها، الذين أطلقوا حملات احتفال على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول المناسبة إلى مهرجان احتفاء بالموسيقى وبحياة نجمتهم المحبوبة.

بهذا العمل، تؤكد نوال الكويتية مكانتها كأيقونة في عالم الأغنية الخليجية والعربية، إذ تستمر في إبهار محبيها بأعمال تلامس القلوب وترتقي بالأذواق