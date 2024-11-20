"حطينا البيانو في نص الكوربة".. عزيز مرقة يكشف كواليس تصوير كليب "ما تيجي سكة"

كشف الفنان عزيز مرقة كواليس تصوير كليب أغنيته "ما تيجي سكة" بمشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد، مشيرًا إلى أن تصوير الفيديو تم في يوم واحد في شوارع الكوربة، من الساعة 10 مساءً حتى 10 صباحًا.

البوستر الرسمي لأغنية ما تيجي سكة لأسماء أبو اليزيد وعزيز مرقة

وذكر في تصريحات صحفية أن اختيار أسماء جاء بعد إعجابه بصوتها، حيث وصفه بالمميز والنادر بين الممثلات.

وأوضح عزيز مرقة أن تصوير كليب ما تيجي سكة كان بمثابة تحديًا له بسبب وضع البيانو في منتصف الشارع في الكوربة.



صناع أغنية ما تيجي سكة

من ناحية أخرى جائت أغنية ما تيجي سكة من كلمات محمد بحيري، ألحان عزيز مرقة، توزيع ماهر الملاخ، وإخراج بيشوي يسى.



كلمات أغنية ما تيجي سكة

وتقول كلمات الأغنية:

ما تيجي سكة

ونروح سوا آخر السكة

دماغي فاكة

والقلب واقف على تكة

تعالى يا اللي خليتي سكتي تعدلي

تعالى حلي شوفي حل في قلبك حلي

تعالى حلي خلي الدنيا دي أسهلي

وأنا إيه اللي فاضلي

ما خلاص ضحكت لي

ما تيجي سكة نروح سوا آخر السكة

دماغي فاكة والقلب واقف على تكة

آه يا ويلي من البصة

عينيها ما تتوصى

عيشت أنا فيها قصة

آه يا ويلي من الضحكة