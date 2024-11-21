في ذكرى وفاتها.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة سهير البابلي

تحل اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر ذكرى وفاة الفنانة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2021، وتعتبر من أشهر هانم في تاريخ الفن ليس فقط المصري بل العربي كله، بكيزة هانم الدراملي النجمة الراحلة سهير البابلي، والتي سُميت بـ “ملكة الكوميديا”، أو “ناظرة مدرسة الكوميديا”، فهي هرم من أهرامات الفن المصري، ويعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة سهير البابلي.

سهير البابلي



معلومات عن سهير البابلي

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

مشوار سهير البابلي الفني

قدمت سهير البابلي، للفن نحو ما يقرب من مائة عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، فبدأت أولى أعمالها الفنية في السينما، حيث شاركت في أول أفلامها مع النجم شكري سرحان وصباح مع المخرج حسن الأمام عام 1957، لتبدأ من خلالها انطلاق رحلتها الفنية فور التخرج.

أهم أعمالها السينمائية





ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام، جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول. ومن أهم أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة، ذلك المجهول مع صلاح ذو الفقار، اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، في عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة.

أهم أعمالها الدرامية



أما على مستوى الدراما قدّمت سهير البابلي عدد من الأعمال الدرامية منها "عش المجانين"، "وتوالت الأحداث عاصفة"، "عم حمزة"، "ومشيت طريق الأخطار" وغيرها، ولمعت في مسلسل "بكيزة وزغلول".