مهرجان الفيوم السينمائي يطلق منصة "قارون" لتدريب وتعليم شباب المحافظة فنون صناعة السينما

أعلن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة إطلاق منصة "قارون" للتدريب والتعليم رسميًا خلال الدورة الأولى من المهرجان التي تقام في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ نوفمبر الجاري، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب من أبناء الفيوم في مجال صناعة السينما وذلك بالتعاون بين جامعة الفيوم، ومؤسسة دروسوس، وشركة ريد ستار.



صرّح المخرج تامر رجب مدرب ورشة صناعة الفيلم بالموبيل، أن المنصة تركز على تقنيات التصوير الحديثة، خاصة الهواتف المحمولة التي أصبحت من بين الأدوات الأكثر استخداما في الوقت الحالي، بهدف تمكين الشباب من إتقان استخدامها واستغلال التطورات المستمرة فيها.

وأضاف، أن البرنامج يسعى إلى إعادة اكتشاف الشباب لمدينتهم الفيوم عبر تصوير المواقع الأثرية والتراثية والبيئية، وإبراز جمالها وتاريخها.

قال الفنان سيد عبدالخالق مدير مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، إن الورش والتدريبات الخاصة بمنصة قارون أطلقت في جامعة الفيوم خلال الأسابيع الماضية، وأنه خلال فعاليات المهرجات ستتواجد فعاليات وتدريبات المنصة بشكل مكثف وتدشين المنصة رسميا، كما سيتم عرض الأفلام التي نفذها المتدربون في نهاية المهرجان".



وتابع عبدالخالق، أن البرامج التدريبية تشهد تنظيم مجموعة من الورش الخاصة بالأطفال بالتعاون مع جمعية مصر للثقافة والتنمية ومؤسسة ارتقاء تحت قيادة الدكتورة دينا كاظم، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجه بتقديم كافة التسهيلات لدعم مساعي الشباب في تعلم فنون التصوير وإعادة اكتشاف مكنونات مدينتهم.

كما يهدف البرنامج إلى توجيه طاقات طلاب الجامعة نحو تطوير مهاراتهم الشخصية وتنميتها، وأكدت إدارة جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاته ونائب رئيس الجامعة الدكتور عصام العيسوي، التزامها بدعم الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية وتوجيه طاقات الشباب، بما يعزز من قدراتهم ويتيح لهم فرصًا واعدة للمستقبل.

يذكر أن مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، ووزارة الثقافة ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم والمركز القومي للسينما وهيئة تنشيط السياحة وشركة ريد ستار.