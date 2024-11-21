عمرو سعد: "لهذا السبب اعتذرت عن كثير من الأفلام والمسلسلات"

انطلقت اليوم ندوة خاصة للفنان عمرو سعد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث توافد محبو السينما والنقاد لحضور هذا اللقاء المميز.

تركزت الندوة حول مشوار عمرو سعد الفني وتجربته السينمائية، حيث شارك الجمهور بقصص وكواليس من أعماله الفنية، بالإضافة إلى الحديث عن رؤيته حول السينما المصرية ومستقبلها.

وتحدث عمرو سعد عن التحديات التي واجهها خلال مسيرته، وكيفية اختياره للأدوار التي قدمها، خاصة تلك التي تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.

كما تناول تطور السينما في مصر، وأهمية المهرجانات السينمائية في دعم صناعة الأفلام المحلية وجذب انتباه الجمهور العربي والدولي.

وتحدث “سعد” قائلا:" في السينما في مصر انت معندكش رفاهية إعادة المشاهد علشان تقدم أفضل شئ فالثقافة مش كل شئ بالنسبة للمثل علشان كده أنا دربت نفسي أن أكون متفرج أتفرج على كل حاجة، مش عايز حد يجيي يتفرج عليا ويقول ممكن كان فلان بقى مكانه علشان كده اعتذرت كتير جدا عن افلام ومسلسلات علشان كده عدد أعمالي مش كتير يعني مش ضخم لكن أزعم أن مافيش دور عملته يجرؤ حد يقول كان ممكن حد تاني يعمله لان كنت بشتغل إزاي أقفل الدور تماما".

نبذة عن النجم عمرو سعد

عمرو سعد هو فنان، يُعد واحدًا من أبرز نجوم السينما والتلفزيون في مصر والعالم العربي. وُلد في 26 نوفمبر 1977 في القاهرة، وبدأ مشواره الفني في أواخر التسعينيات، حيث عمل في البداية في أدوار صغيرة قبل أن يبرز كواحد من أهم الممثلين الشباب في جيله.





تميز عمرو سعد بموهبته الفريدة وقدرته على تقديم أدوار متنوعة تتراوح بين الأدوار الدرامية والاجتماعية، وحتى الأكشن والرومانسية. قدم مجموعة من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحًا واسعًا، مثل “حين ميسرة”، و”دكان شحاتة”، و”مولانا”، وهي أفلام ناقشت قضايا اجتماعية وسياسية جريئة، وأثبتت موهبته وقدرته على تجسيد شخصيات مركبة ومعقدة.





عمرو سعد معروف بأدائه الصادق والعميق، ويُشيد به النقاد لقدرته على نقل مشاعر الشخصيات التي يؤديها بواقعية وتأثير. حصل على العديد من الجوائز عن أدواره المتميزة في السينما، وأصبح أحد أبرز الأسماء في صناعة الأفلام المصرية.