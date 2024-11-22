بعد وفاته.. عادل الفار يتصدر تريند "جوجل"

تصدر أسم الفنان عادل الفار تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 63 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

عادل الفار

وأعلن خبر رحيله الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب:" البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله، الفنان الكبير والأخ العزيز، الأستاذ عادل الفار".

منشور مصطفى كامل

صراع عادل الفار مع المرض

عانى "الفار" خلال السنوات الأخيرة من مشكلات صحية متكررة استدعت نقله للمستشفى أكثر من مرة، وكان آخرها في الأشهر الماضية، حيث تعرض لوعكة صحية حادة دخل على إثرها العناية المركزة، وسط قلق ودعوات من محبيه وأسرته.

موعد ومكان جنازة عادل الفار



ومن المقرر أن تُقام جنازة الفنان الراحل بعد صلاة الجمعة اليوم من مسجد القوات المسلحة، في مدينة نصر، ولم يكشف عن موعد ومكان العزاء.