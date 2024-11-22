تامر كروان يوضح الفرق بين الأفلام التجارية والأفلام الدرامية

الفجر الفني
تامر كروان
تامر كروان

نظم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 محاضرة نقاشية مع المؤلف الموسيقي تامر كروان وكان يدير الجلسة الناقد عصام زكريا.

 

كشف الموسيقار تامر كروان عن رأيه في أهمية تمكّن المؤلف الموسيقي من العناصر الفنية للأعمال السينمائية مثل الإضاءة والتصوير، وذلك خلال الندوة التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأوضح الموسيقار الفرق بين موسيقى الأفلام التجارية والدرامية قائلًا: “في الأفلام التجارية، الموسيقى بتدي طاقة أكبر من اللي موجود على الشاشة علشان المشاهد ينفعل أكتر. لكن في الأفلام الدرامية، خاصةً اللي بتعتمد على اللحظات المهمة، الموسيقى مش لازم تشتت انتباه المتلقي، ومثلًا، لو المخرج بيقدم مشهدًا مهمًا جدًا والموسيقى طغت عليه، ده ممكن يبوظ المشهد”.

 

نبذة عن تامر كروان المؤلف الموسيقي

 

تامر كروان هو مؤلف موسيقي ومهندس صوت مصري بارز، يُعرف بإسهاماته الكبيرة في مجال الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات. 

 

وُلد تامر في مصر ودرس الموسيقى وتعلم فنونها على يد متخصصين، مما أكسبه خلفية موسيقية قوية جعلته واحدًا من أبرز الملحنين في عالم السينما العربية.

 

 

بدأ تامر كروان مسيرته الفنية في تسعينيات القرن الماضي، ونجح سريعًا في ترك بصمته الخاصة بفضل موهبته في استخدام الموسيقى للتعبير عن المشاعر والأجواء السينمائية المختلفة. تعاون مع عدد كبير من المخرجين المصريين والعرب، وشارك في تأليف الموسيقى التصويرية لأفلام ومسلسلات لاقت استحسانًا كبيرًا من النقاد والجمهور.

 

يتميز أسلوب تامر كروان بالمزج بين الألحان الشرقية والغربية، والقدرة على نقل الحالة النفسية للشخصيات من خلال الموسيقى، مما جعله ينجح في تقديم موسيقى تتناسب مع مختلف الأنواع السينمائية، سواء الدرامية أو الرومانسية أو الأكشن.

 

 

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