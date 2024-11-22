فيلم " دخل الربيع يضحك" يتربع على عرش جوائز ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

الفجر الفني
فيلم دخل الربيع يضحك
فيلم دخل الربيع يضحك

 


تربع فيلم " دخل الربيع يضحك " على عرش جوائز ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى  للدورة ٤٥ حيث حصد ٤ جوائز حتى الآن خلال حفل المهرجان الذى يقام الآن بدار الأوبرا المصرية.

أبرز جوائز مهرجان القاهرة السينمائي 

وحصد " حالة عشق" جائزة النقاد وأفضل ممثلة وأفضل مخرجة وجائزة المسابقة الدولية.

 

وعلقت المنتجة كوثر يونس على الجوائز "  من ٢٢ /١١ الدورة ٤٤   كنت بستلم جايزة فيلم القصيرة وكنت بتمنى أن أخذ جائزة على فيلم طويل بس مكنتش متوقعة أنها الدورة اللى بعدها وفخورة بنهى عادل المخرجة بالإضافة إلى أن النهاردة يوم  مميز أوى وعيد ميلاد جوزى "


أما نهى عادل قالت " بدأت أخرج افلام قصيرة فى آخر ٢٠١٧ ومش بحب أقول إنى مخرجة لكن النهاردة انا بقول أنا مخرجة والنهارده  عيد ميلاد بنت اختى ليلى وبهديها ليها وخالد مرعى"

مهرجان القاهرة السينمائي

تتواصل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث يشارك فيه 190 فيلمًا من 72 دولة، إلى جانب حلقتين تلفزيونيتين. يتضمن المهرجان 16 عرضًا على السجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، بالإضافة إلى 119 عرضًا مخصصًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واحدًا من أقدم المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، ويمتاز بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة المُدرج ضمن الفئة "A" من قِبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس.

سيُختتم المهرجان بحفل كبير يُعلن فيه عن الجوائز الممنوحة للأفلام المشاركة، بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات المصريين والعرب والدوليين، مما يجعل من الحفل حدثًا استثنائيًا في المشهد الفني.

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