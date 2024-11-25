هنادي مهنا: أحمد خالد صالح دمه خفيف بس بيتكسف

هنادي مهنا: "أحمد خالد صالح دمه خفيف بس بيتكسف"

الفجر الفني
أحمد خالد صالح وزوجته
أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا

 

 

تحدثت الفنانة هنادي مهنا عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، مشيرة إلى جانبه المرح والخجول في الوقت نفسه، وقالت هنادي في تصريحات صحفية: “أحمد دمه خفيف ولما بنبقى في أي قعدة عمومًا بيكون أكتر حد بيضحك، هو بجد لذيذ ودمه خفيف وفاكك بس هو مش بيرتاح قدام كل الناس وبيتكسف، فمش كتير بيشوفوا الجانب ده منه".


يذكر أن الثنائي أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا يعتبروا من أبرز الأزواج الشباب في الوسط الفني المصري، ويحرصان على مشاركة لحظات من حياتهما مع الجمهور.

أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا

آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح، هو فيلم "الهوى سلطان" الذي يحتل المركز الأول بإيراداته العالية في شباك التذاكر بجميع السينمات، ولقد حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه بالسينمات وأشاد به الفنانين والجمهور وتفاعلوا مع قصته بكل حب.

 

قصة فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

 

أبطال فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.

 


آخر أعمال هنادي مهنا


يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

 


أبطال وصناع مسلسل "جودر"
 



وشارك فى بطولة مسلسل "جودر" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

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