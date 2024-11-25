"يرتقي بالذوق العام".. محمد عبده يكشف لـ'الفجر الفني' عن تأثير الفن في المجتمع (خاص)

"يرتقي بالذق العام"..محمد عبده يكشف للفجر الفني تأثير الفن في المجتمع (خاص)

في حديث خاص لـ "الفجر الفني"، تناول الفنان محمد عبده تأثير الفن على المجتمع بشكل عام، مشيرًا إلى أهمية الأعمال الفنية في تشكيل الوعي وتحفيز الجمهور على التفكير الإيجابي، وأوضح أن الفن ينعكس على القيم والسلوكيات، كما أكد على أن الفن والمجتمع يؤثران على بعضهما البعض.

الفنان محمد عبده



وأشار محمد عبده أن الفن الحقيقي بالطبع له تأثير كبير في المجتمع، حيث قال:

"الفن مجموعة فنانين قعدوا يشتغلوا على أنهم يعملوا عمل فني يوصل للناس سواء بقى العمل ده بيناقش قضايا تهم المجتمع هو بيعمل زوم على شريحة معينة في المجتمع أو بيقدم قيم معينة للمجتمع أو حتى معمول عشان الناس تستمتع بيه وتتبسط".



وتابع:

"ومن ضمن وظائف الفن إنه يرتقى بالذوق العام بس كمان المجتمع مؤثر جدا في الفن بدليل لما كان المجتمع رايق وهادى والناس ذوق كانت أهم نجمة في الوطن العربي السيدة أم كلثوم فأنا حاسس أن الاثنين بيأثروا على بعض".



أحدث أعمال الفنان محمد عبده



في سياق متصل يشارك الفنان محمد عبده في هذه الآونة في مسلسل "رقم سري" الذي انطلق عرضه في الفترة الأخيرة الماضية عبر شاشة قنوات دي إم سي، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

الفنان محمد عبده



طاقم عمل مسلسل رقم سري

جدير بالذكر إن مسلسل رقم سري يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة ياسمين رئيس، صدقي صخر، محمد عبده، ناردين فرج، عمرو وهبة، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.