كشف الفنان أكرم حسني أعماله الفنية الجديدة، موضحا إنه يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل جديد بعنوان "الكابتن "، وذلك خلال لقائه مع قناة الملز على هامش عرض مسرحيته بموسم الرياض.

أكرم حسني يكشف تفاصيل أعماله الفنية الجديدة

وقال أكرم حسني: تعاقدت على بطولة مسلسل الكابتن، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2025، والعمل مكون من 15 حلقة، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

تفاصيل مسلسل الكابتن

واضاف أكرم حسني: المسلسل يحمل مفاجآت عديدة، وهو من إخراج معتز التونى، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويشارك فى البطولة بجانب أكرم كل من: سوسن بدر، وأية سماحة، وأحمد عبدالوهاب.

أحدث أعمال أكرم حسني

ومن ناحية اخري، يشارك أكرم حسني للمرة الرابعة في موسم الرياض بمسرحيته الجديدة ألف تيتة وتيتة، والتي تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في المسرحية أكرم حسني، وميرنا جميل، وبيومي فؤاد، وبدرية طلبة، ومحمد أوتاكا، ومصطفى غريب.

آخر أعمال أكرم حسني

وكان آخر أعمال أكرم حسني هو مسلسل بابا جه الذي خاض به منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم خلاله شخصية هشام والذي يجد نفسه في مفترق طرق، حيث يدخل في أزمات عديدة بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة فيضطر للعمل كأب للإيجار.

وأيضا شارك أكرم حسني في موسم الرياض الماضي 2023 - 2024 بمسرحية تطبق الشروط والأحكام، والتي أعاد عرضها مجددًا في السعودية في أغسطس الماضي بعد نجاحها الملحوظ، وشاركه في بطولتها بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، أسيل عمران، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف إبراهيم صابر وإخراج محمد أوتاكا.