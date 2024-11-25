بالصور.. كواليس أحدث أعمال أحمد السعدني مسلسل "لام شمسية"

يشارك الفنان احمد السعدني في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان "لام شمسية" ويشاركه البطولة الفنانة أمينة خليل.

كواليس أحدث أعمال أحمد السعدني مسلسل "لام شمسية"

وبدأ احمد السعدني تصوير دوره في منطقة المعادي لمسلسل "لام شمسية" الذي يتكون من 15 حلقة بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج ميديا هب سعدي وجوهر.

قصة مسلسل لام شمسية

ويناقش مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول المسئول عن التحرش بالأطفال؛ هل الأهل أم المدرسين، ويلعب أحمد السعدني شخصية زوج أمينة خليل الذي يقف ضدها في كل ما تقوم به، ولم يوافق على أفكارها، ويدخل الإثنين في خلافات دائمًا.

أبطال مسلسل لام شمسية

ويأتي مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ويعد لام شمسية التعاون الرابع بين أمينة خليل والمخرج كريم الشناوى.

آخر أعمال أحمد السعدني

وكان آخر أعمال أحمد السعدني هو مسلسل "سره الباتع" الذي عرض في رمضان 2024 وشارك في بطولته خالد الصاوي، حسين فهمي، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد فهمي، ريم مصطفى، هدى المفتي، حنان مطاوع، شريف حافظ، أشرف زكي، شريف الدسوقي، كريم فهمي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمود قابيل، ميدو عادل، خالد أنور، خالد سرحان، منة فضالي، نجلاء بدر، أحمد وفيق، مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب الراحل يوسف إدريس، تأليف وإخراج خالد يوسف.

قصة مسلسل سره الباتع

تدور أحداث سره الباتع حول شخصية حامد، التي كانت لها بطولات روت عنها الأجيال منذ عصر الحملة الفرنسية على مصر، وتم بناء أكثر من مقام له في العديد من القرى، ويحاول شاب يحمل اسمه في الزمن الحاضر معرفة لغز السلطان حامد، خاصة وأن مقام السلطان كان له تأثير كبير على حياته، وأحداث المسلسل في حقبتين زمنيتين مختلفتين، إحداهما في العصر الحالي، والأخرى إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.