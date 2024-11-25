رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل "مش هو ولا هي" بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم

يشارك الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم في مسلسل جديد تحت عنوان "مش هو ولا هي"، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2025.

تفاصيل مسلسل "مش هو ولا هي"

ويواصل الثنائي تحضيرات مسلسل" مش هو ولا هي"، والمقرر ان يظهران كزوجين خلال الأحداث، ويتكون العمل من 15 حلقة، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله.

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل مفاجآت عديدة، وجاري والاتفاق على باقي الأبطال المشاركين به بجانب حسن وإيمي، والعمل من إخراج علاء إسماعيل.

أحدث أعمال حسن الرداد

ومن ناحية اخري، يواصل حسن الرداد خلال الفترة الحالية التحضير لفيلم طه الغريب، من إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي، وجاري الترشيح والتعاقد مع باقي أبطاله بجانب حسن.

آخر اعمال إيمي سمير غانم

وتغيبت إيمي سمير غانم عن المنافسة في ماراثون رمضان، وكان اخر اعمالها منذ 5 سنوات هو مسلسل سوبر ميرو في موسم 2019، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، وشارك وقتها بجانب إيمي والدها الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، وإنعام سالوسة، والمسلسل من تأليف محمد محمدي وأحمد محي وإخراج وليد الحلفاوي.

آخر أعمال حسن الرداد

وكان اخر اعمال حسن الرداد هو مسلسل محارب الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2024 وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وناقش قضايا هامة، منها الثأر وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا، خاصة جوانبها السلبية، وظهر الرداد بشخصية عزيز محارب وهو شاب صعيدي يعمل سائق ميكروباص، ويمر بالعديد من الأزمات في حياته مع تتابع الأحداث ويحاول حلها.

أبطال مسلسل محارب

وضم مسلسل محارب بطولة كلا من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.