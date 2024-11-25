بعد شائعة الخلافات.. تامر حسني يوجه رسالة لأسرة الراحل محمد رحيم

الفجر الفني
تامر حسني
تامر حسني

 

 

حرص تامر حسني على توجيه رسالة لأسرة الراحل محمد رحيم وذلك بعد انتشار عدة شائعات حول خلاف زوجته وشقيقه.

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري تصريحات زوجة محمد رحيم معلقًا:"يارب كل الخير والسلام لأسرة المحترم الخلوق محمد رحيم، وحبايب طول العمر وأيد واحدة إن شاء الله ".


نعي تامر حسني

 

وأعلن تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري الخبر معلقًا: "نسألكم الدعاء والفاتحة للراحل محمد رحيم ".

 

عمل سينمائي في انتظار تامر حسني
 

وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "    بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

 

آخر أعمال تامر حسني
 

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.


كلمات أغنية يانهار أبيض
 

عليك حلاوه ملغبطاني
وكل ثانيه تحلو تاني
حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا
يا راضيه عني ومظبطاني
يا نهار أبيض عالتوليفه
ضحكتك عالقلب خفيفه
إنت ماشي ازاي كده عادي
ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.


جمالك والله عاملي قلق
مخلي الكل مركز فيك
وأنا اللي بموت من الغيره عليك
كفايه حلاوه وعالهادي
يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق
كفايه يا ناس بطلوا تقليد
ده سابق أوي عنكوا وبعيد
ما كفايه حلاوه وعالهادي
دي نار الناس عماله تزيد.

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