تكريم خاص لـ إلهام شاهين في مهرجان الفيوم السينمائي بدورته الأولي

انطلقت منذ ساعات قليلة الدورة الأولي من مهرجان الفيوم السينمائي، وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم حمزة العسلي والهام شاهين التي تم تكريمها من خلال الدورة تقديرًا لمشوارها الفني الحافل.

إطلاق البوستر الخاص بمهرجان الفيوم السينمائي:

وقد أطلق مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، البوستر الرسمي للدورة الأولى، المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 من نوفمبر الجاري بفكرة هي الأولى من نوعها في المهرجانات السينمائية في مصر.

بوستر مهرجان الفيوم السينمائي الدولي جاء بتوقيع المصمم محمود إسماعيل، وهو عبارة عن مجموعة من الرموز البصرية، اختيرت لتجسيد موضوعات أساسية للوعي البيئي والتراث الفني، والنقطة المحورية هي شخصية أنثوية منمقة

مستوحاة من صور الفيوم القديمة، تربط بين الماضي الثقافي لمصر والقضايا المعاصرة، تعكس هذه الشخصية، بوجهها المكسور ودموعها المتدفقة، الحالة الهشة للإنسانية في مواجهة التدهور البيئي، والتي تسلط الضوء عليها العناصر المبعثرة والأسطح المتعبة.

عن مهرجان الفيوم السينمائي:

يذكر أن مؤسسة مسار للثقافة والفنون تنظم مهرجان الفيوم في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر، وتتشكل إدارة المهرجان من المخرج هاني لاشين رئيسًا للمهرجان، والمخرج سيد عبد الخالق مديرًا للمهرجان، والكاتب والناقد عصام زكريا مستشارًا فنيًا للمهرجان، والكاتبة والناقدة ناهد صلاح مديرًا فنيًا للمهرجان، والفنان أحمد مجدي مستشارًا للمهرجان وعضو مجلس الأمناء، والدكتور سمير شاهين نائبًا لرئيس المهرجان، والمذيعة نرمين عامر أمينًا عامًا للمهرجان.

أعمال قادمة لـ إلهام شاهين:

وجدير بالذكر أن تشارك إلهام شاهين في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "سيد الناس" مع مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم عمرو سعد، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، وغيرهم، ومن إخراج محمد سامي.