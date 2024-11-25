الخميس المقبل.. أحمد جمال يحيي حفل غنائي بـ أولى حفلات موسم الرياض

الفجر الفني
أحمد جمال
أحمد جمال

 


ينتظر أحمد جمال إحياء أولى حفلاته الغنائية في موسم الرياض يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر  بالمملكة العربية السعودية.

 


أحدث أعمال الفنان أحمد جمال الغنائية

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية للفنان أحمد جمال هى أغنية بعنوان "اليوم بقى بتاعنا" والتي طرحها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"
والأغنية من كلمات محمود كلازا، وألحان شادي حسن، وتوزيع محمد شفيق.

 

كلمات أغنية اليوم بقى بتاعنا

وجائت كلمات الأغنية كالتالي:

دة اليوم بقى بتاعنا قسم وسمعنا
غيرنا مايلزمناش واللي لينا مجاش فاتوا دلعنا

ماتفكلنا التكشيرة وتبطل دم تقيل
عامل بالونة كبيرة وبتنفخ فيها كتير

اعتبر الحزن ماجاش فكك ماتحبكهاش
ماتقولنا نكتة جديدة  حتى مانسمعهاش


على ايه تفكر ماتكبر وتقضي اليوم الغاز
فرفش بقى يالا وهزر فرحك مابيستناش

حوش زعلك بعدين عيشلك في  يومين
اليوم مخصوص معمولك متفصل للحلوين.

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