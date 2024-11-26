بسبب "صاحبة السعادة".. عمرو وهبة يتصدر التريند

تصدر الفنان عمرو وهبة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تصريحاته خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، الذي يُعرض على dmc.

سبب تصدر عمرو وهبة التريند

وتحدث عمرو وهبة عن نشأته، قائلا: ولدت في باريس، حيث والدي كان دبلوماسي، ولكن أخي الصغير ولد في مصر، وإخوتي عاشوا 3 سنوات هناك، وعدنا إلى بورسعيد في النهاية، وبالنسبة لي بورسعيد هي بلدي، والدي قرر أن التحق بالمدارس الأزهرية، لذلك تربيت بها وأثرت في جدًا، وكانت أول بنت أقابلها في حياتي زوجتي الحالية، لأنه في مدارس الأزهر لم يكن هناك اختلاط بالبنات.

عمرو وهبة يتحدث عن طفولته

واضاف عمرو وهبة: كنت مشاغب وساخر منذ الصغر، ومش بسيب أي حد في حاله، وعلى الرغم من ذلك كنت شاطر ومتفوق في دراستي، ولكن كنت بمشي مع الشلة الفاسدة في المدرسة، وكنت بكره الرياضيات ودخلت أدبي، المدرسين مكنوش بيشكوا فيّ أبدًا إني أنا اللي بعمل الشقاوة في الفصل، ووالدتي كانت معلمة في نفس المدرسة وكنت أتحامى بها، وأهرب من المشاكل التي أقوم بإيقاع نفسي بها.

آخر أعمال عمرو وهبة

وكان آخر أعمال عمرو وهبة هو مسلسل رقم سري، يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة الذي عُرض في العام الماضي، ويناقش عالم الـ AI والدارك ويب وتدخله في العديد من المجالات منها البنوك، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، أحمد الرافعي، نادين، أحمد الشامي، رامي الطمباري، باسل الزارو، ومحمد سليمان، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبدالتواب توبة وإنتاج شركة أروما.

وأيضا شارك في مسلسل ساحل ومسحول، عدد من الفنانين الشباب إلى جانب النجم عمرو عبد الجليل، ومنهم: آية سماحة، عمرو وهبة، هشام جمال، عبد الرحمن محمد وغيرهم وتدور أحداث المسلسل في الساحل الشمالي في إطار من الكوميديا والاجتماعية في الوقت ذاته، كما شارك في فيلم مقسو بطوله مجموعة من النجوم منهم: ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي. وظهر خلال الإعلان الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج هاني خليفة.