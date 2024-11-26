شقيق الملحن محمد رحيم يكشف السبب الحقيقي لـ وفاته

أكد الدكتور طارق رحيم شقيق الملحن محمد رحيم، أن شقيقه الملحن محمد رحيم، رحل بشكل مفاجئ، وكان يعاني من مشكلات في القلب.

وأضاف شقيق الملحن محمد رحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج:" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الراحل قبل وفاته بفترة كان متفق معه على الذهاب لعمل عمرة، وبالفعل قام بعمل عمرة الشهر الماضي.

ولفت إلى أن الراحل كان يعاني من مشكلات في القلب، وكان يعاني من مشكلات نفسية، ولذلك ذهب لعمل عمرة، وأن الراحل كان يهتم بدينه وعمله الفني فقط.

وأشار إلى أن الراحل حصل على جوائز من الخارج، وكان يتمنى أن يتم تكريمه في بلاده، وأن الراحل توفي بعد مشكلات في القلب، وأنه أجرى عملية دعامة بالقلب.



وكان محمد رحيم، تعرض لـ أزمات صحية متتالية داهمته بسبب ذبحة صدرية حادة أدت لتدهور حالته الصحية وإجراء قسطرة وتركيب دعامات بالقلب بالشهور الماضية حتى فارق الحياة فجر أمس.

الملحن الراحل محمد رحيم

الملحن محمد رحيم كان قد وجه رسالة لجمهوره بعد عودته من الاعتزال قبل وفاته: (آسف لو كنت زعّلت أي حد، وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر وهحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال.. بكيت بالدموع من الرسائل اللي بعتوهالي).