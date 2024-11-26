"من غيركم مفيش نجاح".. أكرم حسني يوجه رسالة لجمهور مسرحية ألف تيتة وتيتة

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعيه أحدث صوره من كواليس مسرحية ألف تيتة وتيتة، ووجه من خلال منشوره رسالة شكر لجمهوره، ويستعرض لكم موقع الفجر الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



منشور أكرم حسني عبر إنستجرام



نشر أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" مجموعة صور من كواليس مسرحية ألف تيتة وتيتة، وعلق قائلًا:

"النهاردة آخر يوم عرض لمسرحية ألف تيتة وتيتة وحابب أشكر الجمهور شكر خاص جدا من غيركم مفيش نجاح".

منشور الفنان أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

أحداث مسرحية ألف تيتة وتيتة

ومن جانبه تدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة" حول ساحر يعمل في سيرك يتقدم للزواج من فتاة تسكن مع عائلتها في جزيرة منعزلة، يكتشف الساحر أن سكان الجزيرة يتمتعون بقدرات سحرية حقيقية، وبعد زواجه يجد نفسه عالقًا وسط تعويذة غامضة تؤثر على الجميع. ينطلق في مغامرة مليئة بالمخاطر لكشف سر التعويذة وإنقاذ الجزيرة وأهلها، المسرحية تجمع بين الكوميديا والمغامرة، مقدمة تجربة مسرحية فريدة ومثيرة.

أبطال مسرحية أكرم حسني ألف تيتة وتيتة



ومن الجدير بالذكر إن مسرحية ألف تيتة وتيتة يشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.