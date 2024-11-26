آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها الـ38 وسط أجواء من التهاني والدعم الفني



أحتفلت الفنانة المصرية آيتن عامر بعيد ميلادها الـ37، حيث شاركت متابعيها وجمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها احتفالًا بعيد ميلادها، كما أعربت آيتن عن سعادتها بتلقي التهاني من جمهورها وعدد من زملائها في الوسط الفني، الذين تمنوا لها المزيد من النجاحات والسعادة.



إطلالة الفنانة آيتن عامر

و ارتدت آيتن عامر، فستان قصير أنيق باللون الأبيض ذات أكمام طويلة ومطرز بالخرز الفضي اللامع، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة جذابة.

آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها عبر “إنستجرام”

منشور الفنانة آيتن عامر

و علقت آيتن على منشورها عبر "إنستجرام" قائلة: "في عيد ميلادي، أحتفل بالقوة التي وجدتها في نفسي والحب الذي تلقيته ممن حولي.. عيد ميلاد سعيد لي!".

و أضافت: "أتمنى أن أجد المتعة في الأشياء البسيطة والسلام في تعقيدات الحياة".



و من جهة أخرى، تحدثت آيتن عبر بث مباشر عن دعمها للقضية الفلسطينية، موضحة أنها تلقت بعض الانتقادات بسبب الترويج لأعمالها الفنية أثناء الأزمة، مؤكدة أن دعم القضايا لا يتعارض مع مواصلة العمل.

أحدث أعمال الفنانة آيتن عامر

يُذكر أن آيتن عامر تواصل نشاطها الفني، حيث تشارك حاليًا في عدة مشاريع سينمائية، منها فيلمها الجديد “درويلة” الذي تجسد فيه دور مطربة تسعى لتحقيق حلمها في عالم الغناء.

أبطال فيلم "درويلة"

يضم فيلم “درويلة” مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، مسلم، ومحمد علي رزق، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف عبد الرحمن فتحي ومحمد دياسطي، ومن إخراج معوض إسماعيل، ويتميز بقصته التي تجمع بين الكوميديا والدراما.

آخر أعمال الفنانة آيتن عامر

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال آيتن، فيلم "عنب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب مليونير ولكنه مستهتر، وقبل حفل زفافه بيومين يستيقظ ليكتشف أنه تزوج من خطيبته ومن خطيبة صديقه، وأنه أيضًا تخلى عن ثروته لشخص غريب تمامًا، فيبدأ في رحلة البحث لمعرفة ما حدث في الليلة الماضية.

دور آيتن عامر في عنب





وتقدم آيتن عامر خلال أحداث عنب شخصية جودي وهي فتاة ثرية تعاني من عدم تحمل المسئولية، وتتعرض للعديد من المشاكل والأزمات مع تتابع الأحداث، وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

أبطال فيلم عنب

فيلم عنب بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.