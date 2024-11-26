"شبنش مراكش".. أحمد السبكي يعلن عن الجزء الثاني من «شقو»

أعلن المنتج أحمد السبكي، عن استعداداه لطرح الجزء الثاني من فيلم شقو، بطولة الفنان عمرو يوسف، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه العمل في الجزء الأول.

أحمد السبكي يعلن عن الجزء الثاني من «شقو»

وشارك أحمد السبكي صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «توكلنا على الله، شقو 2 (شبنش مراكش)، الشقايق مابقوش بطولهم واللي فات مامتش، بدء التحضيرات الأولية"

السبكي يعلن عن صناع شقو 2

واضاف السبكي:" تم التعاقد مع النجم عمرو يوسف، من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، كما جاري التوقيع مع باقي نجوم العمل وسيتم الإعلان قريبا، عن مزيد من التفاصيل».

أبطال فيلم شقو

وضم الجزء الأول من فيلم شقو، بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا، وضيف الشرف أحمد فهمى، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

قصة فيلم شقو الجزء الأول

تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أحدث أعمال عمرو يوسف

ومن ناحية اخري، يواصل عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد " درويش"، من إخراج وليد الحلفاوى وتأليف وسام صبرى، وظهر عمرو خلال كواليس الفيلم بلوك مختلف، حيث ظهر بشنب وشعر قصير، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب عمرو يوسف ودينا الشربيني، كل من: محمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب وأحمد عبد الوهاب وخالد كمال واسلام حافظ، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكان آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم "ولاد رزق 3"، الذي قام ببطولته كل من: أحمد عز، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.