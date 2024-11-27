محمد عبده لـ "الفجر الفني": ردود أفعال "رقم سري" مُرضية.. والمسرح أمتع حاجة في الدنيا (خاص)

الفجر الفني
محمد عبده
محمد عبده

كشف الفنان محمد عبده في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني" عن رأيه في ردود أفعال الجمهور على دوره في مسلسل  "رقم سري"، حيث أوضح أن ردود الأفعال بالنسبة له مرضية، مُشيرًا إلى إن هناك فئة كثيرة من الجمهور مشدودة للمسلسل ومندمجين معه ومع شخصياته.

تصريحات محمد عبده
 

وأضاف محمد عبده لـ "الفجر الفني":
" ‏وكمان عشان ده الجزء الثاني من صوت وصورة والجزء الأول كان ناجح جدا  فالناس مشتاقة للمسلسل من قبل ما يتعرض ‏ ‏ولان دائما الحاجة اللي فيها مجهود وتعب وصدق بتوصل للناس الحمد لله ردود الأفعال نعمة كبيرة من عند ربنا".

 

أما عند سؤاله عن مدى أهمية تنوع الفنان بين أعمال درامية وأعمال مسرحية أو غنائية قال ‏أنه كان ممثل مسرحي من قبل تأسيس فرقة "بلاك تيما" الشهيرة، مؤكدًا أنه لم يتخلى عن المسرح وكان دائما كل فترة يخوض تجربة مسرحية جديدة من خلال بعض المسرحيات مع أصدقائه المسرحيين.


وتابع: "المسرح عشق والواحد ما ينفعش يبعد عنه ما يقدرش يبعد عنه حتى في بلاك تيما كنا بنشتغل بطاقة المسرح  والعمل الجماعي حتى الأغاني فى بلاك تيما مكانتش أغاني تقليدية وده بسبب إننا مسرحيين فى الأساس".

الفنان محمد عبده 


وأضاف محمد عبده في تصريحاته لـ "الفجر الفني": أنه‏ ‏قام بالتمثيل في المسرح كثير جدا، حتى في كل الأماكن في المدرسة في فترة الثانوية مثل مراكز الشباب في الثقافة الجماهيرية، وفى المسرح المستقل، مختتمًا حديثه بـ:
في مسارح الدولة للأسف المسرح عندنا في مصر مفيش عليه Spot، فـ مهضوم حقه مفيش اهتمام بيه  وفي المسرح لازم الممثل يبقى شامل بيمثل بيغني بيرقص وشايف إنه أجمل فترة الواحد بقضيها في حياته وهى الفترة اللي بنعمل فيها مسرح، المسرح أمتع حاجة في الدنيا".

الفنان محمد عبده 
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