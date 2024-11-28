الإعلامية سالي عبد السلام تتعرض للإجهاض في توأم

الإعلامية سالي عبدالسلام أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للإجهاض بعد عامين من انتظار الحمل،كما تحدثت عن الصدمة التي شعرت بها خلال هذه التجربة الصعبة.



منشور الإعلامية سالي عبد السلام



نشرت الإعلامية سالي عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور قالت فيه: "قدر الله وما شاء فعل من كام يوم.. وده بعد سنتين انتظار التوأم اللى كان نفسى فيهم اوى يا رب.. سنتين صبر وانت مفيش قدامك غير الصبر زي أي رزق والحمدلله إن اختباري كان في الصبر وبس مش اكتر وكنت طالباها تيجى من عند ربنا خالص ومن غير تدخل دكاترة".

وتابعت: "الحمدلله على نعمة الأخذ بعد العطاء.. يا رب.. فقدت أغلى ما ليا.. واللي كان هيكون ليا.. الحمدلله.. قدرى الحمدلله.. أنا بكتب الكلام ده عشان يمكن حد يتعلم.. كل حد قالى وقال عليا مش عايزة تخلف عشان خايفة على جسمها وشغلها.. وكانت أوحش حاجة سمعتها في حياتى".

وأضافت:

"عشان كل حد بيضغط على اللى قدامه وفاكر إنه حقه وده لا يحق له عشان المفروض إنه قريب أو معتبر نفسه كده ومش من اهله اصلًا ولا يحق له ويحسسهم أن وراهم تارجت يا اما هيكون منبوذ منهم وهنسود عيشتك بسؤالنا كل شهر ونضغط عليك مع انهم مش هيشيلوا اصلا ومحدش هيشيل غيرك".

واستكملت:

"اوعى تقولي انك حامل وخافي من العين واى كلام في الموضوع ده بالذات.. اه مقولتش وبرضه محصلش ومع احترامى ليهم العرسة بتخلف ده مش انجاز.. عشان كل ست اوعى تبقى بـ100ست وتشيلي مسؤولية كل حاجة لوحدك.. الست الجدعة بجد مبتاخدش حاجة.. الست الجدعة محدش بيساعدها وكله بيرمي عليها وكمان لما منعرفش نبقى زيها نعطلها أو نقلل منها وبمعنى اصح نبقى سبب في سقوط كل حاجة فيها مش اطفالها بس يا ريتني قولت مبعرفش أو مش هقدر عشان موصلش لكده".

وإختتمت سالي عبد السلام منشورها بالآتي: "كلنا تعبنا وبنتعب ومحدش بيحس ومحدش طلب منك تحس.. بس الرحمة.. الرحمة.. كل اللى كتبت عنهم بيني وبينكم الله... إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعولي كتير.. راضية والحمدلله.. بس بنهار وأنا بصلي ومش بطلب غير الثبات من ربنا.. بس ليا بيتين في الجنة.. اخترت الآخرة والأبقى يا الله".

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