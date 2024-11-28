بعد وفاته.. خالد جمال الدين يتصدر التريند

الفجر الفني
خالد جمال الدين
خالد جمال الدين

تصدر اسم الفنان خالد جمال الدين تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد إعلان خبر وفاته أمس الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نتيجة ارتفاع شديد في ضغط الدم.

 

 خالد جمال الدين

 

وفاة خالد جمال الدين

 

وأعلن الفنان أيمن عزب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وفاة الفنان خالد جمال الدين، مشيرًا إلى حزنه الشديد لرحيله، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعي ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد جمال الدين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

 

آخر أعمال خالد جمال الدين

 

وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "خيانة عهد"، الذي شارك فيه إلى جانب النجمة يسرا وعدد من النجوم مثل حلا شيحة، خالد سرحان، وعبير صبري، المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وأحمد عادل.

الفنان أيمن عزب خالد جمال الدين وفاة خالد جمال الدين مسلسل خيانة عهد

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