الزميل أحمد يحيى يفوز في مسابقة "القصة القصيرة بالكتاب الذهبي بمؤسسة روزاليوسف"

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد رئيس تحرير الكتاب الذهبي الصادر عن مؤسسة روزاليوسف، عن الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة القصة القصيرة، في إطار مبادرة "اكتشاف المواهب ودعم الكفاءات".

وفاز الزميل أحمد يحيى، في المسابقة عن قصة قصيرة بعنوان "السمك قد يغرق أحياناً"، ضمن 50 مبدعاً ومبدعة من 10 دول (مصر- السودان- الجزائر- المغرب- فلسطين- الأردن- العراق- سوريا- لبنان- اليمن).

الكتاب الذهبي الصادر عن مؤسسة روزاليوسف

وستحظى الفائزين أعمالهم بفرصة للنشر في "الكتاب الذهبي" الذي يقدم تلك القصص في عدده الجديد بعنوان "50 قصة لـ50 مبدعاً ومبدعة"، وسيكون من تقديم الكاتب الكبير يوسف القعيد.

وتشكلت لجنة تقييم الأعمال المشاركة بالمسابقة، وإقرار الأعمال الفائزة بحق النشر، من هيئة تحكيم نقدية متخصصة ضمت كلًا من: الدكتورة عزة بدر، الكاتبة الصحفية والقاصة، الكاتب والروائي نبيل عبد الحميد، والأديب والناقد محمد قطب، ووالكاتب والروائي أحمد فضل شبلول.