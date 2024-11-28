الزميل أحمد يحيى يفوز في مسابقة "القصة القصيرة بالكتاب الذهبي بمؤسسة روزاليوسف"

الفجر الفني
أحمد يحيى
أحمد يحيى

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد رئيس تحرير الكتاب الذهبي الصادر عن مؤسسة روزاليوسف، عن الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة القصة القصيرة، في إطار مبادرة "اكتشاف المواهب ودعم الكفاءات".

وفاز الزميل أحمد يحيى، في المسابقة عن قصة قصيرة بعنوان "السمك قد يغرق أحياناً"، ضمن 50 مبدعاً ومبدعة من 10 دول (مصر- السودان- الجزائر- المغرب- فلسطين- الأردن- العراق- سوريا- لبنان- اليمن).

 الكتاب الذهبي الصادر عن مؤسسة روزاليوسف

وستحظى الفائزين أعمالهم بفرصة للنشر في "الكتاب الذهبي" الذي يقدم تلك القصص في عدده الجديد بعنوان "50 قصة لـ50 مبدعاً ومبدعة"، وسيكون من تقديم الكاتب الكبير يوسف القعيد.

وتشكلت لجنة تقييم الأعمال المشاركة بالمسابقة، وإقرار الأعمال الفائزة بحق النشر، من هيئة تحكيم نقدية متخصصة ضمت كلًا من: الدكتورة عزة بدر، الكاتبة الصحفية والقاصة، الكاتب والروائي نبيل عبد الحميد، والأديب والناقد محمد قطب، ووالكاتب والروائي أحمد فضل شبلول.

الكتاب الذهبي روزاليوسف إصدار الكتاب الذهبي الكتاب الذهبي احمد يحيي السمك قد يغرق أحيانا

مواد متعلقة

الفجر تُهنيء الكاتب الصحفي علاء ثابت لتعيينه عضوًا بـ "الوطنية للصحافة"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

عاجل - التفاصيل الكاملة لـ مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي من ميناء دمياط

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

مبابي يُثير الجدل في ريال مدريد بعد الهزيمة الثالثة في دوري الأبطال

انتعاش صادرات البنزين الأوروبية بعد سنوات من الانتكاس

من "الأصلي" إلى "رقم سري".. أحمد الشامي يحكي تفاصيل أدواره الناجحة

باحث سياسي: إسرائيل استطاعت تحييد حزب الله وفصله عن حماس