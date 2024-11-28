منصة "شاهد" تكشف النقاب عن مسلسل "المهرج": رحلة غموض وتشويق بجريمة قتل معقدة

أعلنت منصة "شاهد" عن مسلسل جديد يحمل عنوان "المهرج"، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن العربي وتوقيع المخرجة المتميزة رشا شربتجي.

العمل من تأليف بسام جنيد، ويضم في بطولته كلًا من الفنان باسم ياخور، والفنانة أمل بشوشة، والفنان السوري خالد القيش، والفنان الأردني نضال نجم، بالإضافة إلى الفنانة ديمة الجندي.

قصة مثيرة تنسجها جريمة قتل غامضة



تدور أحداث "المهرج" حول جريمة قتل شديدة التعقيد، حيث يظهر أكثر من متهم، ولكل منهم أدلة تربطه بالجريمة.

تتشابك الأحداث في متاهة من البحث والتحقيق، ليعيش المشاهدون رحلة مليئة بالمفاجآت والتشويق حتى الوصول إلى الحقيقة الصادمة.

منصة "شاهد" تروج للعمل بتعليق مشوق



طرحت منصة "شاهد" البوستر الرسمي للمسلسل مرفقًا بعبارة مثيرة: "جاهزين؟.. جريمة قتل رح تخليكم تشكوا بحالكم.. المهرج قريبًا على شاهد".

وتأتي هذه العبارة كإشارة واضحة إلى حجم التشويق والإثارة الذي سيقدمه العمل.

رشا شربتجي وإرث من النجاح



من الجدير بالذكر أن المخرجة رشا شربتجي قدمت خلال موسم رمضان الماضي مسلسل "ولاد بديعة"، الذي لاقى إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ضم العمل كوكبة من النجوم، منهم سامر إسماعيل، سلافة معمار، محمود نصر، ويامن الحجلي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ترقب كبير لعرض "المهرج"



مع طرح البوستر الرسمي والتفاصيل الأولى عن العمل، يتوقع النقاد والجمهور أن يشكل مسلسل "المهرج" إضافة نوعية للدراما العربية، خصوصًا مع توقيع رشا شربتجي التي عودت جمهورها على أعمال درامية مميزة تجمع بين الحبكة المشوقة والإخراج المبدع.