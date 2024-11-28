"المسافة صفر".. فلسطين تضيء فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي بأفلام المقاومة



شهد مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، في دورته الأولى، انطلاق فعاليات "اليوم الفلسطيني" وسط حضور لافت من نجوم الفن وصنّاع السينما المصرية والعربية. بدأت الفعاليات على ضفاف بحيرة قارون، بمشاركة عدد من الأشقاء الفلسطينيين، وعلى رأسهم ناجي الناجي، المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، إلى جانب عدد من الفنانين وعارضي الأزياء وأصحاب الحرف اليدوية الفلسطينية.

عرض أفلام "المسافة صفر" وسط أجواء مميزة

انطلقت عروض الأفلام الفلسطينية القصيرة تحت عنوان "المسافة صفر"، حيث قدمتها المنتجة التونسية درة بوشوشة بالتعاون مع المخرجة الفلسطينية ليالي بدر. الأفلام، التي أُشرف على إعدادها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، جسدت واقع الفلسطينيين أثناء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وتم تصويرها باستخدام كاميرات الهواتف والكاميرات الصغيرة، ما أضاف بعدًا إنسانيًا عميقًا وأبرز الإبداع الفلسطيني في مواجهة التحديات.

أنشطة فلسطينية متنوعة تسبق العروض السينمائية

تضمنت فعاليات اليوم الفلسطيني أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، منها عرض دبكة شعبي لفرقة كنعان، وعرض أزياء للمصمم الفلسطيني نضال الناطور، ومعرض لمنتجات فلسطينية تراثية. جاءت هذه الأنشطة بتنظيم السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وبإشراف الناقدة ناهد صلاح، المدير الفني للمهرجان، التي أكدت أن استضافة فلسطين كضيف شرف في الدورة الأولى تأتي تعبيرًا عن التقدير العميق للشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي.

حضور بارز من نجوم الفن والمجتمع

شهدت الفعاليات حضور عدد من الفنانين، من بينهم بشرى، داليا مصطفى، وسلوى محمد علي، إلى جانب المخرجين هاني لاشين، رئيس المهرجان، وعمر عبد العزيز. كما شارك الجمهور وطلاب جامعة الفيوم بحماس في دعم الأنشطة الفلسطينية، ما أضفى أجواءً حماسية مميزة على اليوم.

رسالة تضامن من مهرجان الفيوم مع فلسطين

أشارت ناهد صلاح إلى أن هذا اليوم يعكس رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن دعم الثقافة والفن الفلسطينيين هو جزء من الدور الإنساني للمهرجان. كما أثنت على جهود السفارة الفلسطينية في تنسيق الفعاليات التي أبرزت الهوية الفلسطينية بشكل مميز.

مهرجان الفيوم السينمائي في دورته الأولى نجح في تقديم يوم فلسطيني استثنائي، جسّد عبر الفن والسينما رسالة أمل ومقاومة، وأكد على عمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني.