بالأحمر الناري.. لقاء الخميسي تتألق بأحدث ظهور لها

بالأحمر الناري.. لقاء الخميسي تتألق بأحدث ظهور لها

الفجر الفني
الفنانة لقاء الخميسي
الفنانة لقاء الخميسي

 

 

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

إطلالة الفنانة لقاء الخميسي

و تألقت لقاء الخميسي، بفستان طويل منفوش باللون الأحمر الغامق قليلًا، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وأعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع التي تتناسب مع إطلالتها.

لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها
لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها
لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها

آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" الذي عرض سنة 2021، وهو من نوعية أعمال ال 40 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، حيث يفقد رب الأسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع ابنائه وهم في سن المراهقة.

 


أبطال مسلسل “إجازة مفتوحة”

يشارك في بطولة المسلسل شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

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